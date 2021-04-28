شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الدولة لن تسمح بتسجيل أو تداول لقاحات غير آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة سعت بكل جهدها لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسعت جاهدة لتدبير العامل المادي للحصول عليها من جميع المصادر بل وتصنيعها في مصر، خاصة وأن اللقاحات لها دور إيجابي في الحد من المرض وانتشاره بل تداعياته للحالات الخطيرة.

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من تناول اللقاح ومن ثم العزوف عنه، قال مستشار الرئيس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن هذا التخوف ناتج عما ترصده وسائل الإعلام من حدوث مضاعفات وتعليق اللقاحات في بعض الدول نتيجة الآثار الجانبية، وهذا الكلام يخلق حالة من القلق لدى البعض ولكن نريد أن نطمئن المواطنين وأن الآثار الجانبية قليلة جدا وأن التطعيم أمن، مشددا على أن الدولة لن تسمح أبدا بتسجيل أو تداول إلا اللقاحات ذات الفاعلية والأمان والحاصلة على موافقة هيئة الدواء وكافة الجهات المعنية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم على لسان الدكتور أحمد المنظري، مدير المنظمة لإقليم شرق المتوسط، إنه على الرغم من إعطاء أكثر من 36 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء الإقليم، لكن لم يحصل الناس على التطعيم بالمعدل المستهدَف لتقريبنا من وقف انتشار الفيروس، ورغم أن ذلك قد يرجع إلى نقص اللقاحات على المستوى العالمي، فإن التردد في أخذ اللقاح في إقليمنا لا يزال مرتفعًا، واللقاحات فعَّالة.

وحث مدير المنظمة الجميع على الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 متى توفَّر مؤكدا أن هذا ليس اختيارًا شخصيًّا؛ بل هو مسؤولية تقع على عاتق كل فرد منا، فحرمان نفسك من اللقاح لا يعني سوى أنك تحرم نفسك والآخرين من الحق في عيش حياة خالية من المرض.