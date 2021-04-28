شكرا لقرائتكم خبر عن «المعادلة الصح».. دورة تدريبية للرائدات الريفيات ضمن حملة طرق الأبواب في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن فرع المجلس القومي بالمنيا، بدء الدورة التدريبية التمهيدية للرائدات الريفيات، لحملة طرق الأبواب، بعنوان «المعادلة الصح»، على مدار يومين، في ظل إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

قالت الدكتورة منال ابو سمرة، مقرر فرع المحافظة، تقسم خلالها الرائدات، بواقع مجموعتين كل يوم، على أن تبدأ الحملة من 29 ابريل 2021 الجارى، وحتى الأول من مايو المقبل.

وأضافت «ابو سمرة» تم تدريب 80 رائدة ريفية ومتطوعة من مراكز بنى مزار والمنيا وأبوقرقاص وملوي على رسائل الحملة وشرحها من خلال تعريفهم بأضرار الزيوت المهدرجة والاستخدام الآمن والصحي للمواد الغذائية، والتوعية بمدى خطورة استخدام الأطعمة والزيوت المهدرجه على صحة الاسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية الغير ضارة على صحة الأسرة المصرية وطرق استخدامها.

جدير بالذكر أن الرائدات الريفيات والمتطوعات من مراكز العدوة ومغاغة ودير مواس سيتم تدريبهن على نفس الرسائل الأربعاء 28 أبريل على أن تبدأ حملة الطرق والزيارات المنزلية يوم الخميس 29 أبريل بالتوازى في المراكز.