شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية لـ14 مخبزا بلديًا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة العربية للتصنيع طبقا لبروتوكول التعاون والعقد المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع بتسليم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية لعدد 14 مخبز بواقع ولاعتين للمخبز الواحد وذلك بتاريخ 26/ 4 / 2021 على أن يتم الانتهاء من تركيبها والعمل بها طبقًا للجدول الزمني المحدد.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر تتضمن 54 مخبز بلدي مدعم وجاري الانتهاء من جميع التوصيلات الخارجية والداخلية بمعرفة شركة الغاز بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة التي توفر التسهيلات اللازمة في هذا الشأن لتنفيذ هذا المشروع القومي الذي سيؤدي إلى تحسين جودة الخبز وتقليل استهلاك المحروقات ( السولار) والمحافظة على البيئة.

وذلك في اطار تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخصوص إدخال الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة