شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية لـ14 مخبزا بلديًا في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الهيئة العربية للتصنيع طبقا لبروتوكول التعاون والعقد المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع بتسليم الدفعة الأولى من الولاعات الغازية لعدد 14 مخبز بواقع ولاعتين للمخبز الواحد وذلك بتاريخ 26/ 4 / 2021 على أن يتم الانتهاء من تركيبها والعمل بها طبقًا للجدول الزمني المحدد.
ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر تتضمن 54 مخبز بلدي مدعم وجاري الانتهاء من جميع التوصيلات الخارجية والداخلية بمعرفة شركة الغاز بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة التي توفر التسهيلات اللازمة في هذا الشأن لتنفيذ هذا المشروع القومي الذي سيؤدي إلى تحسين جودة الخبز وتقليل استهلاك المحروقات ( السولار) والمحافظة على البيئة.
وذلك في اطار تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بخصوص إدخال الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة