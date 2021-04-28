شكرا لقرائتكم خبر عن منع إقامة معارض سيارات داخل المناطق السكنية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كتاب دوري رقم 54 لسنه 2021 بوقف التصريح بإقامة معارض للسيارات داخل المناطق السكنية بالمدن وتحديد مهلة لنقل معارض السيارات عموما إلى خارج المنطقة السكنية.

وقال المحافظ إن القرار يأتي في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن مراجعة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية خاصة من تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

وطالب المحافظ رؤساء المدن الالتزام بتنفيذ القرار بكل دقة مع موافاة المكتب الفني للمحافظ بحصر كامل لكافة معارض السيارات بالمدن التسع، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوحدة المحلية لتنفيذه القرار والتوصيات التي تتضمن المسئولية الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية، عن تنفيذ الضوابط التي تحقق عدد السيارات، التي يتم عرضها بكل معرض، وفقا لمساحته البنائية «دون السماح بشغل الأرصفة، أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.