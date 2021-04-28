شكرا لقرائتكم خبر عن قبل شم النسيم .. وقف تراخيص المعديات النيلية غير الآلية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كتاب دوري رقم 53 لسنة 2021، يتعلق بخطوط سير وتجديد تراخيص المعديات النيلية غير الآلية، والتي تعمل بالواير – السلك – الجنزير، وبحالة فنية متدنية، مما يعرض المستخدمين لحوادث.

وقرر المحافظ إيقاف إصدار خطوط التزام جديدة، أو التجديد لها، مع إيقاف إصدار تراخيص جديدة للوحدات النهرية «البدائية غير الآلية التي تعمل كمعديات»، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وتضمن القرار موافاة المكتب الفني للمحافظة، بحصر المعديات الآلية والغير آلية، المرخص منها والغير مرخص، والإجراءات التي تم اتخاذها، لوقف تراخيص المعديات، التي لا تنطبق عليه اشتراطات السلامة.

يأتي القرار تزامنا مع احتفالات عيد الربيع، وفي ضوء ما تلاحظ من زيادة أعداد خطوط الالتزام التي تعمل داخل المحافظات باستخدام وحدات نهرية غير آلية، وبحالة فنية متدنية، مما يعرض مستخدميها للخطر.