قبل شم النسيم وعيد القيامة.. جولة لـ«تموين الإسكندرية» لمتابعة المخابز والأسواق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، يرافقه عدد من قيادات المديرية الثلاثاء، جولة ميدانية شملت عدد من الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية لضبط الأسواق خلال موسم أعياد الربيع وشم النسيم وأعياد القيامة المجيدة واستعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك والتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى وعصام اللبيدى مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وفريق العمل التابع له بالاشتراك جهاز حماية المستهلك والطب البيطرى، وذلك بالقيام بحملات مكبرة على الأسواق وخصوصا أسواق الأسماك المملحة والطازجة بأسواق الميدان والمنشية والجمرك وغرب والعطارين وفحص الأسماك والأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار.

أسفرت الحملات عن رصد مخالفات شملت تحرير محضر عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة لأحد محلات بيع الأسماك الشهيرة لحيازته ٣٢ كرتونة بإجمالي ٧٣٦ كجم أسماك هارنج المخصصة لصناعة الرنجة، وتحرير محضر غش تجاري لحيازة عبوات سمك قطع فيليه مملحة غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر لأحد محلات بيع الأسماك المملحة وتم التحفظ على كمية ٢٦٠ عبوة، وتحرير محضر عدم وجود بيانات على عبوات أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة وبطارخ قطع فيليه لأحد محلات بيع الأسماك المملحة وتم التحفظ على عدد ٣١ عبوة، كما تم سحب عينات رنجة مغلفة وعينات بطارخ مغلفة وجاري إرسالها للمعامل لتحليلها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام .

كذلك تم المرور على العديد من المخابز البلدية لمتابعة أعمالها والتفتيش على أوزان الرغيف البلدى ومواقيت عمل المخابز خلال شهر رمضان.

بدوره قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ان هدف الحملة ضبط الأسواق وحماية لصحة المواطنين من عرض سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية أو سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون إعلان عن الأسعار بهدف التلاعب بالأسعار وارسال رسالة طمأنينة للمواطنين ان أجهزة الدولة بجانب المواطن بالاسواق وفي جميع المناسبات .

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)

قبل شم النسيم وعيد القيامة .. جولة ميدانية لقيادات "تموين الاسكندرية" لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال (صور)