شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم للعاملين وأبنائهم بـ«مياه سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اختبارات المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم وذلك بمناسبة حلول شهر «رمضان الكريم».

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وقال أنه أشرف على المسابقة الإمام هشام هارون مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية، وشارك في المسابقة ثلاثة مشاركين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، ومشاركين إثنين في حفظ ثلاثة أربع القرآن، و2 في حفظ نصف القرآن، و7 مشاركين في حفظ ربع القرآن، لافتا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بالمسابقة في نهاية شهر رمضان الكريم.