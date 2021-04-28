شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة المنصورة يضع أول استراتيجية لتوظيف الروبوتات في غرف الأخبار الصحفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار استشراف مستقبل توظيف التقنيات الحديثة بغرف الأخبار في المؤسسات الصحفية المصرية وانطلاقاً من التجارب العالمية قدَّم الدكتور أحمد عادل درويش، أستاذ الصحافة ب جامعة المنصورة كتاباً بعنوان: «الصحافة الروبوتية.. الإيكولوجيا والهاكطولوجيا»، لرصد ماهية الصحافة الروبوتية كممارسة صحفية صاعدة تسهم بدورها في بلورة مفاهيما وقيما إعلامية فريدة وظهور خريطة اتصالية تعتمد على مفهوم الإعلام المدفوع بالقوة المتنامية للحوسبة والروبوتات ودورها في تنفيذ المهام الإعلامية آلياً.

ورصد «درويش»، انعكاسات توظيف تلك التقنيات على مراحل الإنتاج الإخباري الذكي بوكالات الأنباء وغرف الأخبار محدداً من هم قادتها الجدد؟ ومدي الاستفادة منها؟ والكشف عن أبرز تحديات توظيفها في ضوء الأنظمة الجديدة لإدارة المحتوي الصحفي والتقنيات المساندة للتحرير الآلي.

كما أوضح من خلال الكتاب «ماهية الأخبار الزائفة وعوامل انتشارها والأطراف الفاعلة في صناعتها بالبيئة الرقمية وأبرز سبل تسويق السرديات البديلة وإشكاليات تأثيرها في الرأي العام وتقود عالم الإنفوسفير نحو مسار جديد يرتكز على وهم الخصوصية والاستهداف السلوكي لمستخدميها، ورصد أبرز أدوات الاكتشاف الخوارزمي للتزييف والتي تستهدف مناهضة هاكطولوجيا الأخبار التي تصبو لتحقيق صالح القائمون بالفبركة ممن يسعون لتسييج الرأي العام بالأخبار الزائفة ومحاصرة الخطاب المُنَافِس في ضوء ما أطلق عليه»الاتصال التزييفي«.

ووضع أول استراتيجية عربية ورسم ملامح نهجا إيكولوجيا يظهر السبل الإجرائية للتشغيل الروبوتي الآمن بالمؤسسات الصحفية لتحقيق الريادة الإعلامية، متحدثا عن مصير الدور الرقابي للصحافة كسلطة رابعة في ضوء سيادة الصحفي الآلي بدلاً من نماذج العمل الصحفي التقليدي وممارساته.

مشيرا إلى أن الروبوتات الصحفية بمثابة ثورة تقنية تٌقدِّمْ طرقاً جديدة للمساعدة في الحفاظ على الدور الرقابي للصحافة كأهم أدوارها بالمجتمعات الديمقراطية، فضلاً عن توفير أدواتٍ تقلل من التكلفة وتستفيد بشكل أفضل من الوفرة المعلوماتية، وتدعم مواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.