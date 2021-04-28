شكرا لقرائتكم خبر عن «مدمن تامول».. الأمن يكشف حقيقة محاولة انتحار عامل من أعلى كوبري سيدي جابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مدمن تامول».. الامن يكشف حقيقة محاولة انتحار عامل من اعلى كوبرى سيدى جابر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة محاولة أحد الأشخاص الإنتحار من أعلى كوبرى السلام بدائرة قسم سيدى جابر.

وكشف بيان أمنى عن تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا بوجود احد الاشخاص معلق بأعلى الكوبرى المشار إليه. إنتقلت القوات إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور الكوبرى المشار إليه وقام بالتدلى بجسده خارج الكوبرى مدعياً وفاته منتحراً، إلا أن الأهالى قاموا بقطع الحبل وإلتقاطه من الأسفل مما نتج عنه إصابته بإشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى. وأضاف البيان انه بمواجهته أقر بمروره بحالة نفسية سيئة لإعتياده تعاطى عقار «التامول» المخدر، وقيام أهليته بعرضه على إحدى المستشفيات للعلاج النفسى والإدمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، معللاً قيامه بذلك لإستعطاف الأهالى.