شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن علي القطاع الصحي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً باللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم للاطمئنان على الوضع الصحي الراهن لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن الاتصال الهاتفي تناول عرض جهود مديرية الصحة والفرق الطبية للوضع الراهن داخل المستشفيات من نسب الاشغال وتردد المواطنين، وعدد الآسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات، وأماكن العزل على مستوى المحافظة، ومناقشة عدد من الاجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، على توجيهات محافظ كفرالشيخ، بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية والتأمين الصحي والجامعة ونقابة الاطباء ومرفق الاسعاف، باستمرار التوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في مجابهة فيروس كورونا، والتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة على مدار الـ 24 ساعة، للتعامل مع التداعيات، بالاضافة إلى تفعيل لجان المرور على المستشفيات،و تركيب مظلات على تنكات الاكسجين لحمايتها من العوامل الجوية، ومتابعة نسب استهلاك كميات الأكسجين أول بأول والعمل على توفير مخزون منه، لتلبية احتياجات المستشفيات.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتوزيع 500 اسطوانة اكسجين تم دعمهم من صندوق خدمات المحافظة من الهيئة العربية للتصنيع، لدعم المستشفيات على أن يكون احتياطي استراتيجي بالمستشفيات، بالإضافة إلى تفعيل اللجان المشكلة من مديرية الصحة، بالتعاون مع الحكم المحلي للمرور على المستشفيات ومتابعة توافر الأكسجين ونسب الاستهلاك بالمستشفيات، زالتوجيه لجميع رؤساء القري بالابلاغ الفوري حال ظهور أكثر من اصابة بالقري التابعة لهم، والتنسيق مع المحافظة ومديرية الصحة.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، نواب رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالمرور الليلي على المستشفيات للمراجعة والتعامل مع أي شكاوي، ومراجعة مخزون الاكسجين والتنسيق بين عمليات المحافظة وعمليات مديرية الصحة بكفرالشيخ، بالاضافة إلى التنسيق بين مديرية الأوقاف والكنائس لتوعية المواطنين في الفترة الحالية، وضرورة التزام تلك الاماكن بتطبيق الاجراءات الاحترازية، فضلاً عن التنبيه على الاعلام باستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المنظومة الطبية.

وفي سياق متصل؛ أكد محافظ كفرالشيخ، على التنسيق مع مديرية الأمن بتكثيف الحملات على المخالفين بعدم ارتداء الكمامات، وكذا على جميع الكافيهات ومحلات تقديم المأكولات والمشروبات، لمتابعة تنفيذ تطبيق الاجراءات الاحترازية والغلق الفوري لأي مخالف، فضلًا عن تكليف اللجنة الفرعية بعمل دراسة فورية لمواجهة أعداد الاصابات حال زيادتها وتخطيها الحد الأمن، والاماكن المقترحة كأماكن عزل.

وصرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفرالشيخ، أكد على دعم الأطباء خط الدفاع الأول والفرق الطبية على مجهوداتهم في مجابهة فيروس كورونا المستجد من المحافظة ونقابة الاطباء، تقديرًا للبطولات التي يقدمونها في رعاية المرضى.

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