شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لشم النسيم.. «التموين» تطرح رنجة بـ 34 جنيه وفسيخ بـ 110 جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى توفير الفسيخ والرنجة، وتم طرح كميات كبيرة من الأسماك «طازجة ومجمدة ومملحة»رنجة وفسيخ«بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى ويتم طرح الفسيخ بسعر 120 جنيهًا للكيلو والرنجة من 34 وحتى 36 جنيهًا للكيلو.

وتوفر الشركة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر وكذلك الأسماك المستوردة ذات جودة عالية، حيث يتم طرح سمك بلطى طازج بسعر 28 جنيها للكيلو وسمك أسوان بلطى كبير 33 جنيهًا للكيلو وبلطى شبار أسوان 22 وبلطى منظف 28 جنيه جنيها للكيلو وبورى سوبر طازج 55 جنيها وسبيط بسعر 140 جنيها وماكريل يابانى 30 جنيهًا للكيلو وماكريل ايرلندى مجمد 38 جنيها وماكرونة نرويجى 30 جنيها ومكرونة أيسلندى 30 جنيه للكيلو وسردين بسعر 18 جنيها بجانب طرح كميات كبيرة من منتجات الجمبرى.

كما طرحت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، كميات كبيرة من سمك فيليه قشر بياض وسمك فيليه بلطى، وشوربة مخلية «800جرام» بـ47 جنيها وشرائح كاليماريا 800 جرام بـ60 جنيها وفيليه قشر كبير بـ130 جنيها كما تقوم الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الأسماك أول بأول، بجانب أيضا طرح كميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ويتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها واللحوم المجمدة بـ65 جنيها والدواجن المجمدة بـ35 جنيها.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار طرح المنتجات والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجانب طرح أيضا كميات كبيرة من الأسماك وبأسعار مخفضة وكذلك من خلال السيارات المتنقلة والتى تقوم بطرح المنتجات في الميادين العامة، والأماكن التي لا يتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، بالتوازى أيضا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل فروع معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات المختلفة وفقا لاحتياجات كل منطقة طالما أن هناك توافدا من قبل المواطنين على هذه الفروع لشراء احتياجاتهم السلع وكافة المنتجات الاخرى، كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار مد فروع المعرض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بالسلع الغذائية وجميع المنتجات خاصة اللحوم والدواجن وجميع السلع الأساسية.