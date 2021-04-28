شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار 24 ساعة لتسجيل أى هزات أرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد تعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتسجيل أى هزات أرضية قد تتعرض لها البلاد، لافتا إلى أن أخر الزلازل التى سجلتها محطات الشبكة أمس الثلاثاء وكانت على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وتابع أن الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال.

ويقع المركز الرئيسي للشبكة القومية للزلازل بحلوان الي جانب عدد سبعة مراكز زلازل إقليمية تغطي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وهم

- مركز الزلازل الإقليمي بأسوان

- مركز الزلازل الإقليمي بالغردقة

- مركز الزلازل الإقليمي بمرسي علم

- مركز الزلازل الإقليمي بالخارجه – الوادي الجديد

- مركز الزلازل الإقليمي بمدينة برج العرب الجديدة

- مركز الزلازل الإقليمي بمرسي مطروح

- مركز الزلازل الإقليمي بالعريش

يذكر أن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية، سجلت مؤخرا، هزة أرضية على بعد 61 كم جنوب مدينة أسوان، وكانت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريخترعلى عمق 4 كم.