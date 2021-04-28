الأمن يكشف ملابسات شروع عامل في الانتحار من أعلى كوبرى السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت قوات الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار من أعلى كوبرى السلام.

بالفحص تبين قيام عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور الكوبرى المشار إليه وتدلى بجسده خارج الكوبرى مدعياً وفاته منتحراً، إلا أن الأهالى قطعوا الحبل والتقاطه من الأسفل مما نتج عنه إصابته باشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى.

وبمواجهته أقر بمروره بحاله نفسية سيئة لاعتياده تعاطى عقار التامول المخدر، وقيام أهله بعرضه على إحدى المستشفيات للعلاج النفسى والإدمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، معللاً قيامه بذلك لاستعطاف الأهالى.