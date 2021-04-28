شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. حسام موافي: تناول كميات كبير من السكر لا تسبب «السكري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن تناول السكريات لا ينتج عنه بالضرورة الإصابة بمرض السكري ما لم يكن الشخص مصاب بالمرض أو لديه عدد من العوامل الأخرى.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول كميات كبيرة من السكر أمر خطأ لمريض السكري وعادي بالنسبة للشخص الطبيعي.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أكثر الأبحاث الطبية في العالم متعلقة بالضغط والسكر.