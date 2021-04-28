شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 4 كيلو من مشروعات صرف صحي بإسنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الاعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

ومن جانبه تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبدالرازق رئيس قرية الدير والمهندس حسام النوبي مهندس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سلطان محمود، عدد من المشروعات الجاري العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية زرنيخ والتى تم تنفيذ ٧٠٠م من إجمالي ١٥كم، كما تم تسليم موقع محطة الرفع الخاصة بقرية زرنيخ للشركة المنفذة استعدادا لبدء العمل.

كما تفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الحلة والتي تم تنفيذ ١.٢٠٠كم من اجمالى ١٠كم .

واكد رئيس المركز، بأنه جاري العمل بالخطوط الرئيسية بقرية الكلابية وتم تنفيذ ١.٥كم من اجمالي ١٨كم، كما تم معاينة قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي بمنطقة الدير القديم وايضا تسليم موقع محطة رفع بمنطقة القرايا استعدادا لبداية العمل، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تطوير قرى اسنا فى برنامج الريف المصرى

تطوير قرى اسنا فى برنامج الريف المصرى

تطوير قرى اسنا فى برنامج الريف المصرى

تطوير قرى اسنا فى برنامج الريف المصرى