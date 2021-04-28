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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 4 كيلو من مشروعات صرف صحي بإسنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الاعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
ومن جانبه تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبدالرازق رئيس قرية الدير والمهندس حسام النوبي مهندس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سلطان محمود، عدد من المشروعات الجاري العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية زرنيخ والتى تم تنفيذ ٧٠٠م من إجمالي ١٥كم، كما تم تسليم موقع محطة الرفع الخاصة بقرية زرنيخ للشركة المنفذة استعدادا لبدء العمل.
كما تفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الحلة والتي تم تنفيذ ١.٢٠٠كم من اجمالى ١٠كم .
واكد رئيس المركز، بأنه جاري العمل بالخطوط الرئيسية بقرية الكلابية وتم تنفيذ ١.٥كم من اجمالي ١٨كم، كما تم معاينة قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحي بمنطقة الدير القديم وايضا تسليم موقع محطة رفع بمنطقة القرايا استعدادا لبداية العمل، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.