شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف عن حل بسيط لعلاج الإمساك ويحذر من عادة خطيرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الإمساك نوعين الأول منه علاجه بسيط.

وأضاف «موافي» خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، إن النوع الأول هو إمساك اعتيادي، ويكون الانسان السبب في ذلك، لأن الجسم يحدد لنفسه وقت لخروج البراز، وعدم الحافظ على هذا التوقيت بسبب أو لاخر يجعل الإمساك يكون صعبًا، ويسبب خطورة، خاصة أن جسم الإنسان يحتوي على ساعة بيولوجية والجهاز الهضمي يحتوي على ساعة وترمومتر لوقت الإخراج، وأن عدم الاستجابة للتوقيت خطر.

وتابع أن الأعمار الصغيرة هم من يتعرضون لهذا النوع من الإمساك نتيجة عدم الحافاظ على التعود في توقيت البراز، وحذر موافي ان تواجد البراز في مكان الإخراج دون خروجه يمتص منه الماء مما يسبب الإمساك اكثر.

ونصح «موافي» تحديد ميعاد ثابت للتبرز يوميا سواء في حال وجود شعور للتبرز أو لا حتى يتم التعود.