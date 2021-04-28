شكرا لقرائتكم خبر عن وائل زكريا مديرًا للمراكز الطبية بجامعة المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، قرارًا بتعيين الدكتور وائل زكريا أستاذ جراحة المخ والأعصاب مديرا للمراكز الطبية الثلاث المتخصصة (طب وجراحه المخ والاعصاب- جراحه العظام- النساء والتوليد) بجانب عمله كنائب لمدير المستشفيات الجامعية الرئيسية للشئون العلاجية والإكلينيكية.

كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين الدكتور خالد الطوخي، أستاذ المخ والأعصاب، ومدير مستشفي الحالات الحرجة والنقاهة سابقا، نائبا لمدير المراكز الطبية المتخصصة، وتعيين كل من الدكتورة أمل رشاد، أستاذ التخدير بكلية الطب، نائب مدير مستشفيات الجامعة الرئيسية والدكتور وسام فتحي، أستاذ طب المخ والأعصاب مديرا للعيادات الخارجية بالمراكز الطبية الثلاثة، والدكتور محمد الغندور، ممارس الجراحة العامة مديرا للعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة.