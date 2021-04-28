شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان فلكيًا وتوقيت رؤية هلال شوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتحدد موعد عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية والرؤية الشرعية للهلال، وتعتمد دار الإفتاء المصرية بحسب تصريحات سابقة للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية العلم في تحديد مواعيد رؤية الهلال والشرع من خلال الرؤية الشرعية.

وتقوم اللجان المحددة لرؤية الهلال باستطلاع هلال شهر شوال يوم 29 من شهر رمضان الكريم، بعد غروب الشمس وتوضح موعد رؤية الهلال، وبناءًا على ذلك تعلن دار الإفتاء إما اليوم التالي هو أول يوم في شهر شوال وهو موعد عيد الفطر أو أنه المتمم لشهر رمضان إلى 30 يومًا.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية الذي يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد عيد الفطر المبارك وفقاً للحسابات الفلكية هو يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021.

وحدد موعد صلاة العيد يوم 13 مايو 2021 بالساعة 5:28 صباحا حسب توقيت القاهرة، ويجب مراعاة فروق التوقيت حسب كل محافظة.

وأوضح بيان للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية بأن شهر رمضان 2021 سيكون كاملاً وعدته 30 يومًا، وأن يوم 29 رمضان الموافق الثلاثاء 11 مايو 2021، هو موعد الرؤية هلال شهر شوال وهو موعد عيد الفطر المبارك.

ويتم تحديد بدايات الشهور العربية من خلال اللجان العلمية التابعة لدار الإفتاء بالتنسيق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية وفقًا لعدة شروط لتحديد أماكن رؤية الهلال سؤاءًا هلال شهر رمضان أو شهر شوال .

أجازة عيد الفطر المبارك

تبدأ أجازة عيد الفطر يوم الخميس 13 مايو والتى من المقرر أن تكون أجازة عيد الفطر 3 أيام تنتهى يوم السبت 15 مايو 2021، ويولد هلال شوال يوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان 1442 هجريا والموافق 2021 بعد غروب شمس يوم الرؤية في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة المحلى.

وحدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، موعد رؤية هلال رمضان لعام 1442 هجرية، وفق الرؤية الشرعية استجابة لحديث النبي صلي الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مساء اليوم الأحد 29 من شهر شعبان 1442هجرية، والذى الموافق يوم 11 إبريل 2021.

وكان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قال في لقاء تلفزيوني إن رؤية الهلال خاضعة للعلم اليقيني، وما يقول به علماء الفلك، ويتم الأعتماد على كلام العلم في شق، وفى شق آخر يتم ضم قضية شرعية إلى الأمر.

وأوضح فضيلة المفتي أنه يتم رؤية الهلال الرؤية الشرعية خلال جميع شهور السنة في عدد 6 أماكن على مستوى الجمهورية وهي في توشكى وأسيوط وأسوان وسوهاج والوادي الجديد ومطروح، ويتم دراسة اختيار أماكن أخرى لرؤية الهلال، ويخضع اختيار تلك الأماكن لمعايير علمية لتحديد زاوية الرؤية.

وأكد فضيلة المفتي أن لجنة الرؤية الشرعية للهلال في جميع الشهور تتكون من عضو عن دار الإفتاء وأيضًا عضو عن معهد البحوث الفلكية وكذلك عضو من الهيئة العامة للمساحة وأيضًا عضو عن المحافظة التي فيها مكان الرؤية وبالإضافة إلى عضو عن وزارة الأوقاف وآخر عضو عن الأزهر الشريف، ولا نمنع من أن ينضم إليهم مواطنون.

وأضاف مفتى الجمهورية أنه عندما يقول الفلك بأن الهلال لم يولد بعد ولا يمكن أن يُرى في الليلة التي يتم فيها رؤية الهلال، نقول باكتمال الشهر لأن الهلال لم يُوجد بعد، ولا يُمكن أن يُرى، أما إذا قال علماء الفلك إن الهلال وُلد وسيمكث في الأفق بعد غروب الشمس مدة يمكن أن يُرى خلالها، ومدتها حوالي 4 دقائق، فنرسل اللجان الشرعية لترى الهلال.

وأوضح مفتي الجمهورية أنه على الرغم كم أن المسلمين برعوا في علم الفلك على مدار العصور، إلا أنهم لم يهملوا رؤية الهلال الشرعية، ونحن نقفُ موقفًا وسطًا، ولا نقول بالاعتماد على الرؤية البصرية وإهمال العلم، ونعتمد على العلم عندما يقول أن هناك إمكانية للرؤية.