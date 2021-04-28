شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 43 ألف طن قمح محلي خلال أسبوع في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة استلام القمح في الدقهلية، الثلاثاء، استلام محصول القمح المحلي انتاج 2021، وشهدت العديد من الصوامع والشون طوابير للسيارات المحملة بالقمح .

وأعلنت اللجنة استلام أكثر من 43 ألف طن قمح خلال الأسبوع الأول، وبلغ سعر أعلى درجة 725 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، والدرجة الأقل بمبلغ 715 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، وأقل الدرجات بمبلغ 705 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها .

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، في تصريحات صحفية «أن الاسبوع الأول من بدء موسم التوريد شهد إقبال على توريد القمح في كافة المواقع والتي تم فتحها هذا العام من اليوم الأول للتوريد للتسهيل على كافة المزارعين في التوريد لأقرب شونة أو صومعة قريبة منه ويمكن للمورد أن يتوجه لأى مكان من تلك النقاط لتسليم القمح على مستوى المحافظة«.

وأضاف: «أن الكميات التي تم توريدها خلال 7 أيام من فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الجاري بلغت 43 ألف و487 طن، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة .

وأشار إلى أن تم توريد، 24 ألف و955 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و14 طن و759 طن إلى شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلى 3773 طن فقط إلى شون البنك الزراعي المصري.

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين في الدقهلية أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 ألف طن قمح من إنتاج موسم 2021، حيث تبلغ المساحات المزروعة من القمح 235 ألف فدان حسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية.