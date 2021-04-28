شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهت وزارة الزراعة فى نجاح موسم القمح والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نوضح جهود وزارة الزراعة خلال موسم القمح الحالى.
1- بلغت المساحة المنزرعة هذا العام حوالى 3.4 مليون فدان.
2- موسم القمح شهد تناغما وتكاتفا بين قطاع الارشاد الزراعي، والإدارات التابعة له بالمحافظات المختلفة، مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومركز البحوث الزراعية.
3- تم تنفيذ الممارسات الزراعية السلمية، التى تم توعية المزارعين بها منذ بداية الموسم، والتواصل معهم طوال فترة الزراعة، مرورا بعمليات الحصاد وتوريد المحصول.
4- تم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوحية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، باتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة.
5- تم إصدار نشرات إرشادية من الإدارة المركزية للارشاد الزراعي، والادارة العامة للثقافة الزراعية، ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين.
6- تم الاستماع الى المشاكل التي تواجه المزارعين، مع تذليل العقبات لهم، والعمل على حلها.
7- يتم توفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية.