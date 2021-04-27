شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تعلن تغيير وإعادة تسمية 13 شارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليًا إعادة ترقيم وتسمية أسماء المناطق والأحياء والشوارع بالمدينة، إضافة إلى استكمال رفع كفاءة لافتات أسماء الشوارع والمحاور والميادين، والخدمات والمعالم الرئيسية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة.

وأضافت «المغربي»، أنه تم البدء بقطاع التليفزيون وتقسيم الأهالي، حيث تم تغيير وتسمية 13 شارع وتركيب 27 لافتة لاسماء جديدة ومن أبرز الأسماء التي تم تغييرها هي الشارع الخلفي تم تغيره إلى شارع النصر، شارع منطقة التليفزيون الرئيسي إلى المشير ابو غزالة شارع التليفزيون الخلفي إلى شارع عادلي منصور شارع الفريق سعد الدين الشاذلي وشارع السلام وشارع الأزهر.

وأكدت رئيس المدينة على انه تم أيضا تعليق لافتات بأسماء الشوارع بالمدينة، موضحةً أنه يتم تسمية الشوارع بأسماء اعتبارية لإضافة طابع خاص للمدينة، مثل شارع النور وشارع على ابن أبي طالب وشارع أمون وشارع السودان.

وأشارت إلى أنه جاري استكمال باقي قطاعات المدينة حتي يتم تغيير جميع أسماء الشوارع والمناطق والأحياء، وذلك في إطار خطة التطوير، التي حققت مردودًا إيجابيًا لسكان المدينة.