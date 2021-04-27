شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد غدًا توقيع أول تعاون بين نيرك لصناعات السكة الحديد وروتيم الكورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مراسم توقيع أول مذكرة التفاهم بين شركة روتم الكورية ونيرك لصناعة السكك الحديدية المصرية، والخاصة بالتعاون في توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، وفي مقدمتها عربات مترو الأنفاق.

يحضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وسفير كوريا الجنوبية، وقيادات شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة نيرك لصناعة السكك الحديدية.