شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستجيب لمطالب مواطنين بإجراء تعديلات بمقترحات الخدمات وتعديل شوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مجموعة من المطالب والموضوعات المقدمة من بعض المواطنين، يلتمسون فيها الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات في قطاعات التعليم والصحة، والتماسات بترحيل شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض قرى ومدن بني سويف، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء جمال مسعود السكرتير العام، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشارالعسكرى للمحافظة،المهندسة نانسي إبراهيم مدير إدارة التخطيط العمراني،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،والأستاذة عزة على خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان المحافظة،حيث تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021

وافق المجلس على طلب مقدم من إحدى المواطنات لإدارة التخطيط العمراني «متضمناً» موافقة اللجنة المختصة بتظلمات التخطيط العمراني على تعديل وصف قطعة الأرض«ملك المواطنة» بقرية بليفيا من مقترح مجمع مدارس إلى سكني،بجانب الموافقة على الطلب المقدم من أحد المواطنين بشأن ترحيل محور الشارع محل الطلب المعتمد بالمخطط التفصيلي لقرية اهناسيا الخضراء بنفس العرض المعتمد له (6متر) من ظهر المباني القائمة ليكون من مناصفة بين الملكيات ،وكذا الموافقةعلى ترحيل شارع 225 بمنطقة الأزهري من موقعه المعتمد بالمخطط التفصيلي إلى موقعه الحالي بالطبيعة حتى شارع 226 المعتمد بالمخطط على أن يكون بكامل عرضه المعتمد 10متر طبقا للعرض المعتمد به بالمخطط التفصيلي.