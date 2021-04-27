شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن كفر الشيخ» تطلق ندوة لتنفيذ مشروع «قيم وحياة» بمشاركة المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية التضامن ندوة لتنفيذ مشروع «قيم وحياة»، بالتعاون مع مصر الخير وأجيال مصر، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع لتنمية الشباب والنشء.

قال اللواء جمال نورالدين، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الكثير من البرامج كان محورها الدعم المادي، مشيرا إلى أنه حان الوقت للاهتمام بالقوة الناعمة والسلوكيات الصحيحة، وذلك لإحداث ثورة إصلاح وتنمية في السلوكيات داخل المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم نهاية هذا الشهر إطلاق مبادرة وعي لمحاربة الكثير من السلوكيات الخاطئة مثل التدخين وتعاطي المخدرات والادمان وختان الإناث وغيرها من السلوكيات الخاطئة في المجتمع.

واضاف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفرالشيخ، يستهدف بروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء، في توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية، وسيتم التنفيذ عبر عدة استراتيجيات مثل حملات الدعوة والتأييد والمشاركة المجتمعية، عبر عدة مراحل منها تمكين المتطوعين من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر احتياجاً في تلك الفترة، ثم إعداد المواد الدعائية والاحتياجات الأساسية اللازمة، ثم إنشاء مراكز تطوع قيم وحياة في المحافظة لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، كذا إعادة بث القيم من خلال الحديث المباشر معهم وإقامة مسابقات، فضلاً عن وجود مسارات إلكترونية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال إنتاج أفلام تحث على تبني القيم المراد نشرها، وعدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح اسلام فايد، عضو مؤسسة اجيال لتنمية الشباب والنشء، أن مشروع قيم وحياة تبني عمل نموذج قابل للتطبيق، قبل الانطلاق الضخم الذي تبدئه مؤسسة مصر الخير، معرباً عن أمله أن يسمي هذا العام عام القيم، لان القيم هي الأساس والجسد بدون قيم جثة هامدة، موضحاً أنه تم البدء في تنفيذ المشروع، وهناك تعاون كبير مع كثير من الوزارات، والآن اكتمل النموذج، وأصبح هناك أكثر من مبادرة لتطبيق هذه القيم، مشيراً إلى أنه بفضل التعاون بين مصر الخير ووزارة التضامن ومؤسسة أجيال مصر أصبح مشروع قيم وحياة واقع ملموس، مشددا على دور الإعلام مؤكدا أنه ركن أي نجاح في العمل المدني.