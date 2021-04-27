شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر حالات التعديات بالمنطقة لتقنين أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد السيدة عائشة بمنطقة مطلة بحي الزهور بالخارجة.

وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتخصيص قطعة أرض بجوار المسجد لإقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي على أن تساهم المحافظة والأهالي بتكلفة أعمال الإنشاء، وحصر حالات التعديات بالمنطقة لتقنين أوضاعها.

كما شدد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من إنتشار الفيروس.