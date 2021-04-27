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محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر حالات التعديات بالمنطقة لتقنين أوضاعها

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد السيدة عائشة بمنطقة مطلة بحي الزهور بالخارجة.

وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتخصيص قطعة أرض بجوار المسجد لإقامة دار مناسبات لخدمة أهالي الحي على أن تساهم المحافظة والأهالي بتكلفة أعمال الإنشاء، وحصر حالات التعديات بالمنطقة لتقنين أوضاعها.

كما شدد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس وسرعة التسجيل للحصول على اللقاح للحد من إنتشار الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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