شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يتفقد إحدى الحضانات النموذجية الممولة من «تنمية المشروعات الصغيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم، إحدى الحضانات النموذجية والتي تم إنشاؤها بتمويل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف الإطلاع على تلك الأنماط المستحدثة من الحضانات النوعية والعمل على توفير المناخ والمتطلبات اللازمة للتوسع في مثل تلك النوعية من الحضانات «كمشروعات صغيرة»، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية بإدراج إنشاء الحضانات ضمن المشروعات الصغيرة وما يترتب عليها من تمتع تلك الحضانات بمزايا وحوافز تضمنها قانون المشروعات الصغيرة ولائحته التنفيذية.

وتفقد نائب المحافظ مكونات الحضانة النموذجية بمدينة بني سويف، والتي تم إنشاؤها في سبتمبر 2019 بتكلفة مليون جنيه، بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من خلال مبادرة البنك المركزي،ويستهدف هذا النوع من الحضانات النموذجية النوعية إخراج طفل مبدع ومتعلم ومنتج وقادر على استثمار كافة قدراته ومهاراته.

واستمع نائب محافظ بني سويف لموجز عن طبيعة العمل بالحضانة التي تقبل الأطفال من سن 2 إلى 6 سنوات ( بيبي كلاس وكي جي ون ،تو)، وتتمتع بتنوع المنهج والمحتوى الدراسي والتعليمي (نورالبيان، قرآن كريم، مواد دراسية تعليمية عربي ولغا ت) ومناهج سلوك إسلامي،اتيكيت بيوتك،وتوجد بها أماكن الترفيه والتسلية وقاعات دراسية وقاعات للتمثيل والمحاكاة وألعاب فيديوجيم وقاعات مخصصة لتجهيز المناهج والكتب العلمية وإستراحة وقاعة للكشف الطبي

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة كل من المهندس أشرف حسين مدير وحدة تنمية المشروعات بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وعبير حسين مدير الحضانة.