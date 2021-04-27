قومي المرأة يختتم فعاليات «المعادلة الصح» في 7 أحياء بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، الثلاثاء، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان «المعادلة الصح»، والتي ينفذها فرع المجلس تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس بالتعاون مع شركة عافية العالمية.

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالإسكندرية، ان الحملة استمرت على مدار ثلاثة ايام وتم الإستعانة خلال الفعاليات بـ48 رائدة ومتطوعة ومن خلال زيارات منزلية وميدانية في أماكن التجمعات والأسواق والمنازل بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية اختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.

وأوضحت «ماجدة»، في تصريحات الثلاثاء، أن الحملة استهدفت على مدار الأيام الثلاثة 7606 زيارة، بواقع 33356 مستفيد من الرجال والنساء والأطفال على مستوى 50 قرية ومنطقة بـ7 أحياء.

وأضافت ان الرسائل تضمنت التوعية بأضرار الدهون المهدرجة والفرق بين الزيوت الطبيعيه والمهدرجة وأهمية ملاحظة تواريخ الصلاحية والمكونات الغذائية الموجودة على المنتجات في الأسواق وعدم شراء المنتجات الرخيصة أو منتهيه الصلاحيه لما في ذلك من أضرار على الصحة.

ولفتت إلى أن الحملة تأتي في إطار الاتفاق الموقع بين المجلس القومي للمرأة وشركة عافية العالمية بهدف التعريف بمدى خطورة استخدام الأطعمة الضارة على صحة الاسرة وخاصة فيما يتعلق بأمراض القلب، وكيفية التحقق من المنتجات الصحية غير الضارة على صحة الاسرة المصرية وطرق استخدامها.

"القومى للمرأة" يختتم فعاليات "المعادلة الصح" بتوعية 33.3 ألف مستفيد بـ7 أحياء فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يختتم فعاليات "المعادلة الصح" بتوعية 33.3 ألف مستفيد بـ7 أحياء فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يختتم فعاليات "المعادلة الصح" بتوعية 33.3 ألف مستفيد بـ7 أحياء فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يختتم فعاليات "المعادلة الصح" بتوعية 33.3 ألف مستفيد بـ7 أحياء فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يختتم فعاليات "المعادلة الصح" بتوعية 33.3 ألف مستفيد بـ7 أحياء فى الاسكندرية (صور)

"القومى للمرأة" يختتم فعاليات "المعادلة الصح" بتوعية 33.3 ألف مستفيد بـ7 أحياء فى الاسكندرية (صور)