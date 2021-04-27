شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عامل حاول شنق نفسه أعلى كوبري سيدي جابر في الإسكندرية «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ عامل من الموت المحقق إذ أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل من أعلى كوبري سيدي جابر بطريق الكورنيش بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء. وسارع المارة بإنقاذه قبل حضور الشرطة وسيارة الإسعاف.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا من الأهالى بوجود حالة انتحار أعلى كوبري سيدي جابر بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر إلى موقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص وجود شاب في العقد الرابع من العمر في حالة إغماء مسدى على أرضية الشارع أسفل الكوبرى وبسؤال شهود العيان قرروا أنهم فوجئوا عقب الإفطار فوجئوا بالمذكور معلقا بواسطة حبل من أعلى الكوبرى فأسرعوا بقطع الحبل وإنزاله.

تبين من الفحص أن الشاب يدعى (أحمد .س.م) 35 سنة، مقيم بقرية النهضة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية وأصيب بكسر بالعمود الفقري وكسر بالقدم اليسري، وتم نقله إلى المستشفى الأميرى الجامعى لتلقى العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بالصور والفيديو- إنقاذ عامل رخام حاول شنق نفسه أعلى كوبرى سيدى جابر بالاسكندرية

بالصور والفيديو- إنقاذ عامل رخام حاول شنق نفسه أعلى كوبرى سيدى جابر بالاسكندرية