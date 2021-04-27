شكرا لقرائتكم خبر عن «عضو شيوخ» ينتقد عن أداء الصحة في أزمة كورونا: «لا يدخل في نطاق العيب بل هو تحدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الكاتب الصحفي رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، أداء وزارة الصحة في التعامل مع تطورات فيروس كورونا وتزايد معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ في بوست على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأنظمة الصحية العالمية تتداعى تحت وطأة كورونا، موجة عالمية جديدة عنيفة وشرسة، هذا لا يدخل في نطاق العيب بل هو مجرد تحدي، وفي مصر وحول كل منا العديد من الضحايا، بين أشخاص قضوا وآخرين يصارعون المرض، وغيرها الكثير من مظاهر الخطر التي تحتاج لتوعية جدية وتحذير حقيقي من الدولة، كذلك لضبط وربط ذاتي عميق من الناس».

وتابع: «في ظل هذا الوضع الهش، الذي يُعد حالة حرب، تقاتل وزارة الصحة وقياداتها بعدد كبير من التصريحات لتؤكد أن»كله تمام يا أفندم«وأننا استثناء على سطح الكوكب، وأن سونة أجدع ناس على رأي الراحل سعيد صالح. وأختتم قائلا: أحيانًا يكون الخوف من التعديل الوزاري أكبر من خشية الله، حيث يفضل البعض منصب الوزير عن نداء الضمير!».

وكان الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، قد تحدث اليوم عن آخر المستجِدات بشأن وضع كورونا في إقليم شرق المتوسط، مشير أن الأسابيعُ الماضية شهدت زيادة كبيرة في عدد الحالات على الصعيدين العالمي والإقليمي، وأضاف، في كلمته خلال جلسة الإحاطة الإعلامية بمناسبة الأسبوع العالمي للتمنيع: ليس في الإقليم شخصٌ واحد لم يتضرر من كوفيد-19، سواء كان مباشرًا أم غير مباشر. ولا يوجد شخص واحد لم يفقد أحد أحبَّائه، أو لم يسمع عمَّن فقدوا أفراد أُسرهم، فالواقعُ المُحزِن للمرضِ والموتِ يحيط بنا جميعًا، ويُخيِّم على حياتنا اليومية، لذا أدعو إلى استنهاض مسؤولياتنا الجماعية مجددًا بكل قوة على مستوى الحكومات، وعلى المستوييْنِ الاجتماعي والفردي، لحماية أنفسنا والآخرين.