شكرا لقرائتكم خبر عن حاول استعطاف الأهالي.. الداخلية تعلن تفاصيل محاولة انتحار مواطن في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية حقيقة محاولة شخص الانتحار من أعلى كوبري السلام بالإسكندرية.

وقالت الداخلية في بيان، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار من أعلى كوبرى السلام، انتقلت القوات إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام (عامل- مقيم في العامرية) بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور الكوبري المشار إليه وقام بالتدلي بجسده خارج الكوبري، مدعياً وفاته منتحراً، إلا أن الأهالي قاموا بقطع الحبل والتقاطه من الأسفل، ما نتج عنه إصابته باشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى».

وتابعت: «وبمواجهته أقر بمروره بحالة نفسية سيئة لاعتياده تعاطي عقار التامول المخدر، وقيام أسرته بعرضه على أحد المستشفيات للعلاج النفسي والإدمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة، معللاً قيامه بذلك لاستعطاف الأهالي، واتخذت حياله الإجراءات القانونية».