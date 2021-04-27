شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 745 حكما قضائيا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الثلاثاء، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 745 حكما قضائيا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 3 أحكام جنايات و168 بالحبس الجزئي و31 حبسا مستأنفًا و377 غرامة و166 حكم مخالفة متنوعة.

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.