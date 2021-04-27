شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: ليبيا ستصبح الأكثر جذبًا للعمالة المصرية الماهرة خلال أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة الزقازيق اجتماعه الدوري رقم 540، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

واستهل أعضاء مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، الإجتماع بالترحيب بوزير القوي العاملة لحضوره ومشاركته جلسات المجلس، كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته للتعاون الدائم بين الجامعة ووزارة القوي العاملة .

وهنأ مجلس جامعة الزقازيق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان وعيد تحرير سيناء، كما هنأ رئيس الجامعة الشعب المصرى بشهر رمضان الكريم، والأخوه الأقباط بعيد القيامة المجيد، كما هنأ الدكتورة نادية محمد طه، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها عميدة كلية التمريض.

وفي كلمة لوزير القوي العاملة أكد فيها أن سوق العمل الليبي سيصبح خلال الأشهر المقبلة، الأكثر جذباً للعمالة المصرية الماهرة، وأنه سيتم البدء في تنفيذ تفعيل بنود اتفاقية اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين المصري والليبي، خلال النصف الثاني من عام 2021، وهو ما أسفرت عنه زيارة الوفد المصري لدولة ليبيا الشقيقة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء خلال الأسبوع الماضي .

وأشار وزير القوي العاملة أن الكثير من شركات المقاولات المصرية قد حصلت على اتفاقيات وعقود من دولة الجوار ليبيا الشقيقة، وذلك لإعادة أعمارها، موضحا أنه سيتم البدء في ضخ العمالة المصرية في كل الأنشطة الاقتصادية، وخاصة أنشطة المقاولات والإعمار، والتشييد والبناء، للسفر رسمياً وبعقود عمل تشرف عليها وزارة القوى العاملة .

وأضاف الوزير أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل «حياة كريمة» للشباب، فقد تم توقيع عدد من البروتوكولات تستهدف تدريب أبنائنا على وظائف البرمجة والاتصالات لعدد 200 متدرب على مستوي 27 محافظة، من أوائل الخريجين بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للأعوام 2018 -2019-2020، لتأهيل كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل ،والتنمية المستدامة 2030 .

فيما أوضح رئيس جامعة الزقازيق أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المستشفيات الجامعية، وأن التطوير والتحديث الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية بجامعة الزقازيق يتم تنفيذه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مستشفى العاشر من رمضان والطوارىء، حيث تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، حتي يكونا صرحًا طبيًا كبيرًا يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق ،من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضي تحت اشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والإرتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

وخلال الاجتماع نوه رئيس الجامعة رفع حالة الطؤارى في مستشفيات جامعة الزقازيق لاستقبال حالات مرضي جائحة فيروس كورونا .

وتقدم رئيس جامعة الزقازيق، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، بأسمى آيات التهاني إلى أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020 وهم الدكتور محمود زكي سطوحي نجم الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بالجامعة وذلك لحصوله على جائزة الدولة التقديرية. في العلوم الزراعية، والدكتور إسلام محمد سعد الدين محمد الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري بالجامعة، وذلك لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية، والدكتور محمد عبدالباسط متولي عطية الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وذلك لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية، والدكتور محمد السيد أحمد محمد الأستاذ المساعد بكلية العلوم بالجامعة، وذلك لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية .

وثمن الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، جهود أساتذة الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020، معربًا عن أصدق تمنياته بمزيد من النجاح والتفوق لأبناء الجامعة في المجالات كافة مؤكدا على ضرورة العمل الجاد والمثابرة من أجل تحقيق مكانة مرموقة للجامعة بين الجامعات الإقليمية والعالمية .

وقرر مجلس جامعة الزقازيق إلغاء كل الشروط المقيدة لإشتراك شباب أعضاء هيئة التدريس في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، مثل شرط الأقدمية في درجه مدرس سنه للإشراف على الماجستير وثلاث سنوات في الإشراف على الدكتوراة، وأقر مجلس الجامعة أيضاً فتح عدد الرسائل التي يسمح لعضو هيئة التدريس في الإشراف عليها بحد أقصى ١٥ رسالة، بغض النظر عن الدرجة العلمية ما بين ماجستير ودكتوراه، وذلك للاستفاده من كفاءة شباب الباحثين حيث تولي الجامعة اهتماماً كبيراً بقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، الذي ساعد على دخول الجامعة في التصنيفات العالمية وحصولها على مراكز متقدمة في مجالات مختلفة .

وخلال الاجتماع قرر الدكتور عثمان شعلان، صرف مكافأة قدرها 750 جنيه لجميع العاملين داخل الجهاز الإداري بالجامعة من العاملين الدائمين، والمنتدبين، والمؤقتين، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس ،العاملين بالوحدات المعاونة من أفراد الأمن الجامعي ومكتب الاتصال السياسي والعاملين بنظام اليومية والتربية العسكرية والمعينين على الصناديق الخاصة، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات، بضرورة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين ،والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 ،وذلك بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،موكدا أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها التطور المستمر للكليات والتعقيم المستمر.