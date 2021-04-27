شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج: إلغاء المذكرات الورقية بدءًا من العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، تواصل العملية التعليمية بالجامعة وإنتظام جميع المحاضرات بالفرق الدراسية بمختلف الكليات، مع استمرار تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وشدد رئيس الجامعة- خلال الجلسة التي عقدت عبر شبكة الفيديو كونفرانس- على سرعة الإنتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، مؤكدا على تواصل الفصل الدراسى الثانى وفقا للخريطة الزمنية المعلنة حتي إتمام الإمتحانات، لافتًا إلى أنه بداية من العام الدراسي القادم سوف يتم إلغاء المذكرات الورقية، وتوفير كافة المقررات ألكترونياً بجميع الكليات.

ووافق مجلس الجامعة- خلال الجلسة- على إنشاء وحدة للقياس والتقويم بكلية الحاسبات والمعلومات، ومنح درجة الأستاذية لـ 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، والآداب، والطب، ومنح درجة الدكتوراة لـ 7 من أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم، والآداب، والطب، والزراعة، بالإضافة إلى منح درجة الماجستير لـ 8 أعضاء هيئة تدريس بكليتي الآداب والعلوم.