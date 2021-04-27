شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب نقل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ثلاثة أشخاص الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كمين غرب أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة إسعاف أسوان تلقت إخطارا بانقلاب سيارة ربع نقل بغرب أسوان ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وهم أيمن عبدالمربم إبراهيم، 25 سنة، اشتباه كسر بالحوض، عبدالنبي جمال، 45 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، عبيد على سالم، 36 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيمن.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.