شكرا لقرائتكم خبر عن انخفض 3 جنيهات في 6 ساعات .. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا ملحوظا في نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 27 أبريل 2021، عن الاسعار التي حققها في منتصف اليوم حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بمقدار 3 جنيهات تقريبا خلال 6 ساعات فقط .

وشهد سعر الذهب عالميا مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا رغم ارتفاعه في منتصف التعاملات، واستقراره في الصباح في انتظار صدور قرارات الفيدرالى الأمريكى والتى ستصدر غدا الأربعاء بعد انتهاء اجتماعه الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة يومين، حيث انخفضت الأوقية «الأونصة» في التعاملات الفورية، بمقدار مايقرب من 6 دولار تقريبا، خلال 6 ساعات فقط، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات مساء اليوم الثلاثاء، 783.34 جنيه، وكان في منتصف التعاملات اليوم، 786.16 جنيه، وكان في الصباح 785.79 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، 1،776.11 $، وكانت في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، 1،782.58 $، وكانت في الصباح، 1,780.01 $ .

«المصرى اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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