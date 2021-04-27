شكرا لقرائتكم خبر عن برأسمال 4.8 مليار دولار.. محافظ الإسكندرية يطلق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة لاستعادة المكانة الصناعية للإسكندرية التي تنتج 40٪؜ من الناتج الصناعى لمصر قريباً، مشيراً إلى أن الإسكندرية تضم 10 تجمعات صناعية رسمية و10 تجمعات صناعية طبيعية، وهو ما يؤكد على أهمية إعلان تلك الخريطة.

وقال «الشريف»: «نسعى لزيادة فرص العمل للشباب وجذب مزيد من المستثمرين لجلب العملة الصعبة إلى مصر وجعل مدينة الإسكندرية محور جاذب لرجال الأعمال الأجانب».

جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة الحرة بالعامرية من أجل العمل على زيادة المشروعات الاستثمارية الفترة المقبلة، حيث تفقد خلالها عدد من المصانع والتقى عددا من المستثمرين لبحث كافة المشاكل وإزالة أي عقبات لهم، وعلى رأسهم أيمن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وإيهاب محي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة.

وأكد الشريف على أن الهدف من جولته هو تسليط الضوء على القطاع الصناعي بالمحافظة من خلال التسويق لأهم المناطق الصناعية بالمحافظة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة الحرة يبلغ ٤٠٦ مشروع بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغ ٤.٨ مليار دولار، كما يبلغ عدد العمالة المصرية والأجنبية التي توفرها المشروعات بالمنطقة ٥٢ ألف عامل وعاملة ووصلت إجمالي صادرات المشروعات ٤.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠.

وقال الشريف أننا حريصين على تشجيع المناخ الاستثماري وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية،مشددأً على أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة.

الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم ١٧٧ لسنة ١٩٧٦، وتقام على مساحة ١٣٥٣ فدان، تنقسم إلى ٦٨ ٪ منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلي ٣٢ ٪ مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي.

وتضم الإسكندرية ١٠ تجمعات صناعية صادر لها قرارات سواء بقرار محافظ أو رئيس وزراء أو تابعة لجهات حكومية هي «برج العرب الجديدة- الناصرية الصناعية- ام زغيو- منطقة الصناعات بالعجمى- مرغم بحرى- مرغم قبلى- منطقة صناعة السفن- سيبكو الصناعية- منطقة النهضة الصناعية- المنشية الجديدة». بالإضافة إلى عدد ١٠ تجمعات صناعية طبيعية وهي «مسابك الفراهدة باللبان- صناعات الأخشاب بالفراهده- زاوية عبدالقادر لصناعة البلاستيك- الانفوشى لصناعة اليخوت والسفن- الدريسة لصناعة الرخام- الذراع البحرى بالعجمى- منطقة الحدادين جنوب الاسكندرية- مدابغ ومصابغ الجلود بالورديان- صناعة النجف والتحف بالعطارين- الحرفيين».

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)

محافظ الاسكندرية يعلن إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمنطقة الحرة بإجمالي رؤوس أموال بقيمة 4.8 مليار دولار (صور)