شكرا لقرائتكم خبر عن هشام توفيق يستعرض تطوير منظومة العمل في الشركات التابعة لقطاع الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن القطاع الخاص هو الشريك الأكبر في الاقتصاد المصري، ولكن ما زالت المؤسسات العامة تلعب دور كبير وتؤثر في الاقتصاد سلبًا أن إيجابًا.

أضاف «توفيق» خلال مؤتمر إطلاق مشروع الإصلاحات الهيكلية، كان من الضروري أثناء بحث سبل تنمية القطاع الخاص من قبل الحكومة أن تعمل على تطوير المؤسسات العامة.

أوضح «كان من الضروري تدبير التمويل اللازم لعملية التطوير والاعتماد على لخزانة العامة والاعتماد على الأصول غير المستغلة وبالفعل تم استخدام الكثير من هذه الأصول.

تابع: «تطوير منطومة العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال تشمل تعديل جذري للإطار التشريعي وهو قانون 185 لسنة 2020 المعدل قانون 203 لسنة 1991واستخدام لوائح عمل متكاملة للشركات في ستة مكجالات أساسية، واستحداث إدارة التسويق المركزي لمحفظة منتجات الشركات التابعة في كل شركة قابضة».

استكمل «واستحداث لجنة مركزية للاستثمار في كل شركة قابضة، وتعديل دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لكل شركة، وميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات erp، وتسوية مديونيات تاريخية مع الجهات الحكومية بإجمالي 33 مليار دولار، بالإضافة إلى تسوية منازعت معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية، وحصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة التي وصلت إلى 178 .