شكرا لقرائتكم خبر عن حى مدينة نصر يستجيب لشكوى المواطنين ويشن حملة لمنع انتشار الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة من رئاسة حى مدينة نصر لشكاوى المواطنين، شنت رئاسة الحى اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين بشارع عباس العقاد، ونفذ الحى حملة تمكن خلالها من إزالة الاشغالات ورفع الباعة الجائلين.

وشنت أجهزة محافظة القاهرة حملة مكبرة بشارع عباس العقاد شرق مدينة نصر، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث قاد الحملة العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.

واستهدفت الحملة رفع المخالفات وإشغالات المقاهى ومتابتة الالتزام من الكافيهات بحظر الشيشة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت الحملة المستمرة حتى الأن عن مصادرة عدد كبير من الشيشة واشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والكافيهات، وما يمثل تعديات على الكريق العام، بالإضافة ألى منع المواقف العشوائية.

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .