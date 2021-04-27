شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر خرجت من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بمؤشرات جيدة جدا، وهناك نمو بالإضافة إلى انخفاض فى مستويات العجز، مضيفة أن مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أننا نستهدف تحقيق هيكل النمو فى الصناعة والزراعة والاتصالات حتى لا يشعر المواطن بالتضخم، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى سيكون لديه مرونة على مواجهة أى صدمات أو تصديات بالإضافة للقدرة على عمل استدامة لمعدلات النمو.

وتابعت وزيرة التخطيط: "كل وزارة لديه خطة على الإصلاح الاقتصادى بها.. وكذلك استمرار بيئة القطاع الخاص وزيادة المنافسة.. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، قالت الوزيرة، الدولة بذلت جهدا كبيرا والدليل على ذلك مبادرة حياة كريمة".

وكانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.