شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة إشغالات الباعة والكافيهات بحملة فى شوارع مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ حملة مكبرة بشارع عباس العقاد شرق مدينة نصر، استجابة لشكاوى المواطنين، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث استمرت الحملة منذ عصر اليوم حتى الأن، استهدفت رفع إشغالات المقاهى والباعة الجائلين، ومتابعة الالتزام من الكافيهات بحظر الشيشة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقاد الحملة العميد أحمد أنور، رئيس حى شرق مدينة نصر، بالتعاون مع قوات الشرطة وشرطة المرافق، حيث أسفرت عن مصادرة عدد كبير من الشيشة وإشغالات الباعة الجائلين والمقاهى والكافيهات، وما يمثل تعديات على الطريق العام، بالإضافة إلى منع المواقف العشوائية.

وفى السياق، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شدد المحافظ، على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .