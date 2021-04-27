"قتلها ونزل يشرب بيبسي".. قصة شاب أنهى حياة والدته في عين شمس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تسلل بقدمه نحو أسفل العقار، بيده سكين ملطخًا بالدماء، سترته مصطبغة باللون الأحمر، وقف أمام محل "بقالة" يتناول "البيبسي" غير عابئ لضرب والدته بسكين حتى رحلت عن الدنيا في شقة يقطنان بها بمنطقة عين شمس.

المشهد كان مرعبًا لأهالي الحي، حاول أحدهم سؤال "محمد. ز" عن سبب ما هو عليه، لكنه رد بصوت مقهقر "قتلت أمي"، حديثه لم يصدقه في البداية، فصعد عدد منهم لشقة المجني عليها وتيقنوا من ادعائه، تحفظوا على القاتل وقدمت الشرطة وقبضت عليه وعرضته على النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

القاتل لم يتخطَ الخامس والثلاثين من عمره، لديه أخت وأخ يجلسان معه ووالدته في شقة بمنطقة عين شمس، فيما توفي والدهم قبل أعوام عدة - زوجة حارس العقار تقول في بث مباشر لمصراوي-.

المجني عليها تبلغ 59 عامًا، معهود عنها السيرة الطيبة في الحي الشعبي، ولطالما تدخل سكان المنطقة لحل خلافاتها مع نجلها المشكوك في قواه الذهنية "لما تبصله تحسه مش متزن كده وعلى طول بتجيله حالة صرع". وفق زوجة حارس العقار التي فضلت عدم ذكر اسمها.

الأحد الماضي كانت الأمور هادئة بعد انتهاء صلاة التراويح في الشارع محل الواقعة، لكن في تمام الثانية عشر بعد منتصف الليل، طرأ جديد جمع كل المارين أمام أحد عقارته.

دار شجار اعتيادي بين الجاني ووالدته، فقرر أن يتخلص منها، استل سكينا وسدد لها طعنات أردتها قتيلة في الحال مستغلا غياب أخواته، ونزل إلى أسفل العقار في انتظار وصول الشرطة.

رجال قوة قسم شرطة عين شمس حضروا في غضون 10 دقائق بعد تبليغ الأهالي، وقبضوا على المتهم وعرضوه على النيابة التي توصلت إلى خلل في قواه العقلية وأمرت بحبسه وعرضه على مصلحة الطب النفسي لبيان إصابته بمرض عقلي أو نفسي من عدمه وبيان مدى إدراكه لفعلته.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان وحصر الإصابات التي سببت قتلها.