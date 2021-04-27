نشرة الحوادث.. القضاء يقتص لـ"طفلة المعادي" وتعويض لصالح "شوبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم " م. ج" بتهمة خطف وهتك عرض "طفلة المعادي"، بالسجن المشدد 10 سنوات.

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إحالة ٣ متهمين للمفتي بقضية التخابر مع داعش ليبيا

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع داعش ليبيا" لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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كواليس غرق شاب بنهر النيل في العياط

كشفت التحريات الأولية ملابسات غرق شاب بنهر النيل مركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

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الأم قتلت طفلها والأب ضربها.. النيابة تأمر بحبس زوجين في بولاق الدكرور

أمر المستشار محمود هاشم، رئيس نيابة بولاق الدكرور، بحبس ربة منزل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل طفلها الرضيع خنقا انتقاما من زوجها لمعاملته السيئة لها.

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محاكمة 3 متهمين بـاغتصاب "فتاة الساحل" 14 يونيو

حددت نيابة استئناف القاهرة، جلسة 14 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين باغتصاب "فتاة الساحل" أمام الدائرة 10 جنايات شمال القاهرة.

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الاقتصادية تقضي بتغريم أسامة حسن 10 آلاف جنيه بتهمة سبّ شوبير

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتغريم أسامة حسن لاعب الزمالك السابق 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير.

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