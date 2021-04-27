حبس عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار في الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة.

وكشفت التحريات بأن للمتهمين معلومات جنائية، وأمكن ضبطهما يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، فرد خرطوش وعدد من الطلقات وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الآثم والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما.