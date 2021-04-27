"ذهاب بلا عودة".. الرحلة الأخيرة لغريق "نيل أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ 3 أيام نزل الطفل "أحمد" للاستحمام في نهر النيل بمسقط رأسه بمركز أطفيح جنوب الجيزة هربا من حرار الجو دون أن يدري بأنها رحلة "ذهاب بلا عودة".

لقي الطفل مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار فضلا عن عدم إجادته السباحة لتبدأ أعمال البحث عن جثته من الأهالي لكن دون جدوى.

في تلك اللحظة العصيبة، أبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرقة إنقاذ نهري استمر عملها 3 أيام.

ظهر اليوم الرابع نجحت مساعي رجال الإنقاذ النهري. تم انتشال جثة الطفل أحمد عبد الظاهر 12 سنة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.