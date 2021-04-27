بالفيديو.. محامي "طفلة المعادي": يحق لها طلب التعويض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال محمد ثروت، محامي "طفلة المعادي" إن يحق لموكلته رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض عقب الُحكم على المتهم بالسجن 10 سنوات.

وأضاف "ثروت" في تصريحات متلفزة لمصراوي، عقب جلسة اليوم الثلاثاء، أن المتهم سينفذ الحُكم بشكل فوري وإيداعه السجن.

وأشار إلى أنه يحق للمتهم الطعن على الحُكم أمام محكمة النقض.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم محمد جودت حسين بالسجن المشدد 10 سنوات بقضية "طفلة المعادي".

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.