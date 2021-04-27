خدمات أون لاين.. ماذا فعلت أجهزة المدن لمواجهة المخالفات والمتاجرة بشقق الإسكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حرص عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة في الفترة الأخيرة على مواجهة مظاهر العشوائية والبناء المخالف وكذلك منع المتاجرة بالوحدات السكنية الموجود عليها حظر بيع وتصرف، كما تم تخصيص عدد من الوسائل للإبلاغ عن أي مخالفات في محاولة من أجهزة المدن للتصدي لأي مخالفة بشكل فوري.

البداية كانت مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والذي حذر من إعادة شراء شقق الإسكان الاجتماعي من الحاجزين، والتي يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن شقق الإسكان الاجتماعي، المعلن عنها من قبل أشخاص على "فيسبوك"، مدعومة من الدولة وعليها حظر بيع، لافتًا إلى أنه ممنوع بيع الشقق أو التنازل عنها أو تأجيرها، محذرًا المواطنين من التعامل على وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

كما خصص الجهاز صفحة رسمية على موقع فيسبوك لتلقى الشكاوى (https://www.facebook.com/ncairocity/)، واخر شكوى تم الاستجابة لها كانت عبارة عن وجود مشكلة في أحد الشوارع خاصة بقطع الأسفلت والتعدى على مرفق الصرف الصحي، حيث وجه الجهاز المسؤولين بمعاينة مكان الشكوى وتبين صحتها وتم التعامكل معها على الفور واتخاذ الأجرءات القانونية وتوقيع غرامة مالية على المتسببين في هذه المشكلة.

ويواجه لجهاز العديد من المخالفات الخاصة بالبناء المخالف أو الإشغالات والتعديات، حيث يوجد حملات يوميا لمواجهة المظاهر العشوائية في المدينة.

وفي مدينة العبور، وفور تعيين المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيسا للجهاز تم إعلان عن توفير 3 طرق لاستقبال شكاوى المواطنين، وهم الاتصال فورا على الخط الساخن 1510، أو الاتصال بغرفة طوارىء الجهاز على الأرقام 0244781400، 0244781134، أو إرسال رسالة على الصفحة الرسمية للجهاز https://www.facebook.com/Obourcitty/.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة العبور، إنه يتم يوميا شن حملات لمواجهة المخالفات البنائية ومظاهر العشوائيات والتعديات بالمدينة، لافتًا إلى أن الوجه الحضاري للمدينة خط أحمر ولن نسمح بأي مظاهر للعشوائيات.

وأشار إلى أن أعمال البناء المخالف والتعديات يتم رصدها و إزالتها بشكل فوري، كما يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة لمنع مثل هذه الأعمال.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تحذير المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات بالتصالح والقيام بالبناء في الردود الخلفي والجانبي والأمامي ومخالفة الرخصة البنائية، حيث يعمل الجهاز على حصر كافة قطع الأراضي المخالفة ويتم تحرير قرار إيقاف أعمال واستصدار قرار الإزالة على نفقة المالك.

وطالب الجهاز المواطنين بضرورة المشاركة في مواجهة أي مخالفة حيث تبدأ المخالفات بتصرف فردي، قد يظنه البعض أنه بسيط، ثم تتوالى المخالفات حتى يتحول الجمال والنظام العشوائية مرفوضة.

وفي آخر إحصائية لصندوق الإسكان الاجتماعي عن مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي، تم تحرير 1325 محضرا خلال الفترة منيوليو 2020 حتى 28 فبراير 2021، للمواطنين الذين تصرفوا في وحداتهم بالبيع أو الإيجار بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وتحرير محاضر بها.

ويوجد عدد من الخدمات الإلكترونية حاجزين يمكن الاستفادة منها من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للخدمات https://cservices.shmff.gov.eg/، والتي تشمل تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، ورفع أو استكمال المستندات الأساسية بجانب طلب تصحيح البيانات.

كما شملت الخدمات أيضًا طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض، وطلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة.

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