الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة دراسة معوقات سداد مستحقات المستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 893 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار: تشكل لجنة برئاسة نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعضوية مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني (ويكون نائيا لرئيس اللجنة)، ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وغيرهم كما في القرار المرفق.

ونصت المادة الثانية: تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، دراسة المشاكل والمعوقات التي تحول دون سداد المستحقات المالية الصالحة للصرف للمستثمرين وغيرهم المتعاقدين مع الجهات الإدارية، والتي تحال للجنة من السلطة المختصة، واتخاذ ما يلزم لحل تلك المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع هذه الجهات وبما يساهم في الحد من نشوب المنازعات مع المتعاقد معهم، ويؤثر بالإيجاب على خلق مناخ ملائم للاستثمار، ودراسة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار، بجانب ما يتم تكليف اللجنة به من رئيس الوزراء.