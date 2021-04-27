2735 جنيها رسوم غاز و3 خطابات.. مراحل وإجراءات استلام شقق سكن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، في تسليم مرحلة جديدة من شقق مشروع سكن مصر "المرحلة الرابعة" بالمدينة.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه يتم استلام الوحدة السكنية عن طريق التوجه إلى بنك للإسكان والتعمير فرع الحي المتميز لاستكمال باقي اجراءات البنك طبقا لكراسة الشروط والحصول من البنك على إخطار التخصيص وكشف حساب وبيان بالأقساط المتبقية.

وأضاف رئيس الجهاز، بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهى عبارة عن التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز بالحي السادس عمارات المستقبل وسداد دفع رسوم خدمة ١١٦ جنيها، ودفع مبلغ ٢٧٣٥ جنيها رسوم الغاز.

وتابع: "بعد سداد هذه الرسوم يتم استلام ٣ خطابات موجهة إلى شركة الغاز وشركة المياه وشركة الكهرباء، كما يتم استلام خطاب موجه للموقع لاستلام الوحدة والتوقيع على محضر استلام الوحدة نسخة أصلية ونسخة كربونية، وتسليم الشركة المنفذة الصورة الكربونية بعد الاستلام، واعتماد وختم المحضر من مقر الجهاز.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أي شكوى من عيوب التشطيب فلا يتم الاستلام والتوجه مباشرة لإدارة تنفيذ الاسكان بالجهاز.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم 25، يوم الأربعاء 28/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 29/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع السابع، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 168، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 5/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 6/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثامن.

وأكد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 175، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 176، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 12/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 13/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع التاسع، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الأربعاء 19/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 20/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع العاشر.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء، 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 26/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 27/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الحادي عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم21، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم20، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 2/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 3/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني عشر.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الثلاثاء 8/6/2021، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الأربعاء 9/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث عشر، وتسليم وحدات العمارة رقم 135، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارة رقم 193، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 192، يوم الثلاثاء 15/6/2021، ووحدات العمارة رقم 191، يوم الأربعاء 16/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 17/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع عشر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 159، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الثلاثاء 22/6/2021، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الأربعاء 23/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس عشر، كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 166، يوم الأحد 27/6/2021، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الإثنين 28/6/2021.