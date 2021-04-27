صندوق تحيا مصر يوفّر 80 طن مواد غذائية ودواجن لـ 6 آلاف أسرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أطلق صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، قافلة جديدة محملة بنحو 80 طنا من المواد الغذائية والدواجن لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التي أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبل القافلة محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، والتي تتضمن 72 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 8 أطنان من الدواجن لتوزيعها على 6 آلاف أسرة مستحقة في عدة مناطق منها: الحسينية، وأبو كبير، وديرب نجم، وأبو حماد، وفاقوس وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة الزهروان.

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير تمثل أحد أنشطة الصندوق التي ينفذها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق خلال شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن قوافل الحملة مستمرة في توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاي، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن في شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

وأضاف أن القوافل قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 368 ألف أسرة في 21 محافظة حتى الآن هي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والقليوبية، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ودمياط، والإسكندرية، والشرقية.

وأوضح عبد الفتاح أن الحملة وفرت أيضا ما يقرب من نصف مليون وجبة جاهزة لإفطار الصائمين في 16 محافظة حتى الآن، بالتوازي مع توزيع المواد الغذائية الجافة، حيث يتم تجهيز 33500 وجبة يوميا لإفطار الصائم.

كما أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تستهدف الأسر الأولى بالرعاية طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة في المناطق الحدودية ، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان، وشمال سيناء.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عدد من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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