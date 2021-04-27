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أول تعليق من محامي طفلة المعادي على حكم حبس الجاني 10 سنوات

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فاطمة أبو شنب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عبدالرازق مصطفى، المدعى بالحق المدني عن الطفلة ضحية متحرش المعادي عن شكره لهيئة المحكمة على الحكم الذي اعتبره رادعا في الواقعة، وأنه حكم تاريخي لأنه من أسرع الأحكام، ويدل عن العدالة الناجزة.

وأضاف أن «حكم اليوم تطور في الاستجابة السريعة بخصوص قضايا الأطفال في مصر وحمايتهم التي تقع على كاهل جميع المعيين بحقوق الطفل».

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، الثلاثاء، بمُعاقبة المُتهم «محمد -ج» بالسجن المُشدد 10 سنوات بتهمة بطفلة المعادي وعقب الحكم انهار المُتهم داخل قفص الاتهام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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