شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محامي طفلة المعادي على حكم حبس الجاني 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب عبدالرازق مصطفى، المدعى بالحق المدني عن الطفلة ضحية متحرش المعادي عن شكره لهيئة المحكمة على الحكم الذي اعتبره رادعا في الواقعة، وأنه حكم تاريخي لأنه من أسرع الأحكام، ويدل عن العدالة الناجزة.

وأضاف أن «حكم اليوم تطور في الاستجابة السريعة بخصوص قضايا الأطفال في مصر وحمايتهم التي تقع على كاهل جميع المعيين بحقوق الطفل».

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، الثلاثاء، بمُعاقبة المُتهم «محمد -ج» بالسجن المُشدد 10 سنوات بتهمة التحرش بطفلة المعادي وعقب الحكم انهار المُتهم داخل قفص الاتهام.